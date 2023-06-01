化合物「Mic―628」の溶液体内時計を進める化合物を実験で発見したと、大阪大などの研究チームが1日までの米科学誌に発表した。時差ぼけの状態のマウスに与えると通常より早く回復することを確認、チームは「薬への発展も期待できる」としている。時差ぼけは体内時計をつかさどる時計遺伝子のずれが原因で起きる。人間は25時間周期を持ち日光の刺激によりリセットされるが、米国など日本から東方向へと移動した場合、体は夜だ