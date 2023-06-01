ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜深1：00）が、3月31日深夜に放送。この日の放送をもって、10年の歴史に幕を閉じた。番組終盤には「寺ちゃん」の愛称で知られている放送作家・寺坂直毅氏からの“メッセージ”も読み上げられ、星野が自身の思いを口にする一幕があった。【写真】あの男も登場！多幸感にあふれた『星野源ANN』イベント寺坂氏は「この番組に初めてメールします。星野源さんに質問です。