ベトナム代表は現地３月31日、2027アジアカップ予選でマレーシアと対戦し、３−１で勝利。予選全勝で本大会行きのチケットを手にした。この勝利で、大きな躍進を遂げた。ベトナムメディア『VIETNAM SPORTS NEWS』は、「ベトナムがマレーシアに圧勝し、FIFAランキングトップ100に返り咲く」と見出しを打った記事を掲載。「FIFAランキングで103位から98位に上昇した」と報じる。「ベトナムが約２年ぶりに世界のトップ100に復帰し