キリンワールドチャレンジ2026会場：ウェンブリー・スタジアム（ロンドン／イングランド）／4月1日（日）3時45分キックオフ※日本時間キリンワールドチャレンジ2026のイングランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。森保一監督が率いる日本代表は、FIFAワールドカップ26アジア最終予選でグループCの戦いを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会の組