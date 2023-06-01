現地３月31日、森保一監督率いる日本代表は国際親善試合でイングランド代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。スタメンは以下の通り。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）13 中村敬斗（