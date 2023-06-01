◇国際親善試合 イングランドー日本（2026年3月31日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦する。試合に先立ち、両チームの先発メンバーが発表され、イングランドは同国歴代最多78得点を記録するFWハリー・ケーン（32＝バイエルン・ミュンヘン）がベンチ外となった。イングランドは引き分けたウルグアイ戦から先発メンバー10人を変更