この春、ワードローブを更新するなら“グレージュ”のパンツがおすすめです。グレーのスタイリッシュさとベージュの柔らかさがミックスされたニュアンスカラーは、大人のパンツコーデにぴったり。落ち着きがありながら、春らしい軽やかさも演出してくれます。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】のグレージュパンツに注目。40代スタッフMINAKOさんの春コーデと合