ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦する森保一監督率いるサッカー日本代表（FIFAランク18位）は、現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表（同4位）と対戦する。試合に先立ち、スタメン11人が発表された。日本は現地時間27日にスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利した。イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、30日に行われた前日会見にて日本について「非常にいい結果を