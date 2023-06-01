◆国際親善試合イングランド―日本（３１日、英ロンドン）イングランドの日本代表戦先発メンバーが発表となった。この試合を前に、ＦＷサカやＭＦライスら主力の一部が負傷などを理由に離脱。この試合に向けて合流したキャプテンのＦＷハリー・ケーンもベンチ外となった。先発にはチェルシーのＭＦパーマーや、マンチェスターＣのＭＦフォーデンらが並んだ。【ＧＫ】ピックフォード【ＤＦ】ホワイト、コンサ、グエイ、オライリ