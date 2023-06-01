記事ポイント厚労省推奨の身体活動量達成率は全体で46.6%、成人は半数を下回る結果1日あたりの歩数は6,648歩、座位行動時間は8.8時間全国47都道府県200地点で活動量計を用いた客観的な大規模調査 明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団が、「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の結果（速報値）を発表しています。厚労省が推奨する身体活動量の達成率は全体で46.6%にとどまり、特に20〜64歳の成人では44.7