◇国際親善試合 日本―イングランド（2026年3月31日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。28日（日本時間29日）のスコットランド代表（同38位）戦で途中出場から決勝点を挙げたMF伊東純也（33＝ゲンク）が2シャドーの一角でスタメンに名を連ねた。GK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝