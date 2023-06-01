森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要な英国遠征。日本は29日に初戦でスコットランドに１−０で勝利。２戦目は、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行なわれ、FIFAランキング４位の強豪イングランドと相まみえる（日本は18位）。スタメンには三笘