NY株式31日（NY時間13:05）（日本時間02:05） ダウ平均46124.83（+908.69+2.01%） ナスダック21489.23（+694.59+3.34%） CME日経平均先物52555（大証終比：+1395+2.65%） 欧州株式31日終値 英FT100 10176.45（+48.49+0.48%） 独DAX 22680.04（+117.16+0.52%） 仏CAC40 7816.94（+44.49+0.57%） 米国債利回り 2年債 3.781（-0.047） 10年債 4.301（-0.047） 30年債 4.8