「ドジャース２−４ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）敗戦の中で得た収穫は大きかった。ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が、本拠地でのガーディアンズ戦で今季初登板し、五回途中４安打１失点。打線の援護がなく黒星を喫したが、「ストライクゾーンの中で自分のボールで勝負できたのは良かった」と前を向いた。７８球を投げて２四球、４奪三振。最速は１６０キロを計測した。新球ジャイロカットボールを多投し、