1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1350円高の5万2550円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては1486.28円高。出来高は1万2746枚となっている。 TOPIX先物期近は3582ポイントと前日比80ポイント高、TOPIXの現物終値比は84.14ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5255