「日本と戦えることが本当に喜ばしいと思った。素晴らしいチームと文化を持った国。そんな日本と試合をすることは光栄だ」まさに愁眉（しゅうび）を開くという表情を見せた。イングランド代表が日本代表と対戦するのを前に、地元の英国メディアからはデコラン・ライスやブカヨ・サカを始め、主力が次々とキャンプを去ったことに質問が集中した。タイトルレースが佳境となるシーズン終盤、Ｗ杯直前の親善試合の重要性を軽んじる