イギリス王室は31日、チャールズ国王夫妻が4月下旬にアメリカを訪問すると発表しました。イギリス王室によりますと、チャールズ国王とカミラ王妃は4月下旬にアメリカを国賓訪問するということです。アメリカ独立250周年に合わせてトランプ大統領からの招待を受けたもので、チャールズ国王は皇太子時代に19回アメリカを訪れていますが、国王になってからは初めての訪問となります。イギリス王室は詳しいスケジュールは後日発表され