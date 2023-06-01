きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って戻り売りが強まり、１．３１ドル台に戻している。特段の材料は見当たらないが、日本時間０時のロンドンフィキシングにかけて急速にポンド売りが強まった。本日は月末期末でもあり、実需筋のまとまったポンド売りが入ったのかもしれない。ポンド円もフィキシングにかけて２１１円付近から一気に２０９円台半ばまで急落していた。 アナリストからは、エネルギー価格の上昇が英国の