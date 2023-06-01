NY株式31日（NY時間12:17）（日本時間01:17） ダウ平均45735.06（+518.92+1.15%） ナスダック21225.62（+430.98+2.07%） CME日経平均先物51840（大証終比：+680+1.31%） 欧州株式31日GMT16:17 英FT100 10176.45（+48.49+0.48%） 独DAX 22680.04（+117.16+0.52%） 仏CAC40 7816.94（+44.49+0.57%） 米国債利回り 2年債 3.797（-0.031） 10年債 4.325（-0.024） 30年債