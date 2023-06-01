◇インターリーグロッキーズ14―5ブルージェイズ（2026年3月30日トロント）ロッキーズ・菅野は新天地での初登板を4回2/3を1失点に抑えて先発の役割を果たし、開幕3連敗スタートのチームに今季初勝利をもたらした。勝利投手の権利目前だった2―1の5回2死二塁で3回に被弾したスプリンガーを迎えたところで交代。白星は付かなくても「ある程度満足している。凄くいいスタートが切れた」と表情は明るかった。被安打2、4奪三