◇ア・リーグレッドソックス1―8アストロズ（2026年3月30日ヒューストン）レッドソックスの吉田は4点を追う7回2死二、三塁から代打で出場。フルカウントまで粘った末に空振り三振に倒れた。カウント1―2からの低めカーブを引っ張った打球は右翼線へ惜しくもファウル。待望の今季初安打を逃し「うまく拾えた感じはあったが、ちょっと（バットの）ヘッドが先に返ってしまった」と冷静に振り返った。試合前にはアストロズ