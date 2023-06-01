◇インターリーグホワイトソックス9―4マーリンズ（2026年3月30日マイアミ）ホワイトソックス・村上は16年ストーリー（ロッキーズ、現レッドソックス）以来、史上2人目のMLB最長記録となるデビュー戦からの4試合連発には届かなかった。初のDH出場だったマーリンズ戦は5打数1安打で開幕4試合連続安打。唯一の安打だった3回の投手内野安打が一挙4得点に絡んで今季初勝利に貢献し、「最高。（打撃結果は）もう関係ない。勝っ