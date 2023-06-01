◇インターリーグドジャース2―4ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木は今季初登板で4回0/3を4安打1失点だった。黒星が付いても及第点の内容に「自信はそんなになかった。僕が一番不安だった。今年に入ってから一番いい球を投げられた」と胸を撫で下ろした。初回先頭のクワンには3球目のストライク判定がABSチャレンジでボールに覆っても冷静に見逃し三振に取り、3回も最少失点で切り抜けた