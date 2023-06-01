◇インターリーグドジャース2―4ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャース・大谷は初回先頭で13打席ぶり安打となる右前打を放った。昨年8月24日のパドレス戦から35試合連続出塁へ伸ばし、22年9月から23年4月に記録した自己最長に王手をかけた。1点を先制された直後の3回無死一、二塁では二塁走者ロハスが痛恨のけん制死。大谷も中飛に倒れて好機を生かせず、開幕3連勝で止まった。まだ本塁打がない大谷を