◇インターリーグブルージェイズ 5―14 ロッキーズ（2026年3月30日トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が30日（日本時間31日）のロッキーズ戦の9回に2戦連発の2号ソロを中堅左へ放ち、日米通算250号に到達した。巨人で10年間チームメートだった菅野智之投手（36）とのメジャー初対戦は空振り三振と四球。2打席ともフルカウント勝負の熱戦で終え、改めて今後の活躍に太鼓判を押された。10点差をつけられてい