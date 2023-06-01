各地で雨と強風に見舞われ、「花散らしの雨」となったところも。1日も不安定な天気が続きそうですが…お花見のチャンスはまだ残っているようです。都内の桜はいま満開。見ごろを迎えているのですが…「目黒川の桜並木に来ています。本日あいにくの天気ということもあり、桜の花びらが散ってしまっています。そして上の方をご覧いただきますと、すでに葉桜となってしまっているところもあります」せっかく咲いた花も、きょうは一日