金融庁は３１日、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）に関する告示を改正した。「つみたて投資枠」の対象となる株価指数に、読売新聞社が公表する「読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））」と、日本取引所グループによる「ＪＰＸプライム１５０指数」の二つを４月１日から追加する。二つの指数に連動する投資信託は、資産運用会社による金融庁への届け出などの手続きを経て、早ければ４月末にもつみたて投資枠で購入できるよ