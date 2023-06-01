タレントの王林（27）が所属している芸能事務所「ボンド」を3月31日をもって契約満了により退社したことを1日、事務所の公式サイトで発表された。公式サイトのトップ画面で「弊社所属王林との専属契約に関するお知らせ」として「この度、王林は2026年3月31日をもちまして、契約満了により弊社を退社いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。王林の退社に「これまで支えてくださった関係者の皆様、そしてファンの