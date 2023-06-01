落語家の月亭八方が３１日、大阪・天満天神繁昌亭で行われた月亭八方喜寿記念公演「八方のおねだり寄席」に出演した。同公演は２０２５年７月、同会場での大阪公演を皮切りにスタート。兵庫、東京を巡り、ゆかりの深い繁昌亭にて千秋楽を迎えた。この日のゲストは西川きよし。「天王寺の眠り猫」や、西川の創作落語「きよしとヘレンの愛妻物語」、そして八方と西川が「八方の楽屋ばなし」、最後に林家菊丸が「幸助餅」を披露