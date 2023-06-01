阪神・立石が2軍施設・SGL尼崎での残留練習に参加した。28日に球団から「左手首関節炎」と発表されたスラッガー。ファーム・リーグの中日戦（4月1、2日）を控える2軍本隊には合流せず、同施設の室内練習場で汗を流した。患部の左手は使わずに右手のみのティー打撃を約15分間行った。内野ノック、フリー打撃には参加せず別メニュー。状態を見ながら、徐々に調整を進めていく。