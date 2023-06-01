◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）阪神の岩崎が今季初セーブを記録した。4―1の9回に登板。6球で簡単に2死を奪った後、牧に右前打、度会には右翼線に運ばれ一、二塁のピンチを背負った。ここで6回にソロ本塁打を放った筒香を迎えたものの、カウント2―2からの7球目、外角139キロで見逃し三振。0で試合を締めた。「バッターを一人ずつ抑えることだけを考えた。明日からも準備します」と力を込めた