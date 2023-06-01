◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）チャンスの場面できっちり仕事した。1―2の6回無死二、三塁。追加点が欲しい場面で打席に立つと、DeNAの2番手・坂本の低め141キロを左翼へ運び、これが犠飛となった。「本当に最低限です。テル（佐藤輝）さんが走ってくれたので。感謝しています」今季初スタメンで1打点をマーク。それでも、「ヒットは出なかったので。修正してやっていきたい」と気を引き締めた