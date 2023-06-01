◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）1日のDeNA戦（京セラドーム）に先発予定の阪神の助っ人左腕・ルーカスは「早く投げたいというか、投げるのが楽しみです。ワクワクしています」と胸を高鳴らせた。開幕前最後の実戦登板となった3月25日のファーム・リーグ、オリックス戦で会場のマウンドを経験済みで「投げやすいマウンドだったので、投げられるのであればいい結果になるように頑張りたい」と意気