◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）阪神の中野が通算100盗塁を決めた。5回2死一、三塁。元チームメートのデュプランティエの大きめのモーションをかいくぐって、二盗に成功した。「正直気づいてなかった。後から言われて“あ、そういえば”って思ったぐらいだったので。通過点だと思うので、150、200と数を増やしたい」21年の盗塁王は節目の数字を気にもとめていなかった。目標は、そのタイトルを