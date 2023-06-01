◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）現状維持では満足しない。キャプテン坂本が3連勝を決定づける打点を6回に挙げた。1死一、三塁からの左犠飛でスコアボードに4点目を刻んだ。勝負強さは確かに増した。「追加点が欲しかった場面。東京（ドーム）からいいところで打点が稼げているという感覚はあります。塁に出て、送ったり、つないだりできるのはチームの強みになる」まだ4試合目だが、出場3試合