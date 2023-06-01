◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）【阪神・藤川監督語録】▼5回101球の才木を続投才木に1つ勝ち星が付いたこと、それと投球数も多かったんですけど、5、6（回）と投球数を抑えられたという意味では、100球超えたところで6回にいって、きちっと戻って来られたというのはさすが。次の2回目の登板に非常にはずみが付いたと思います。▼チャンピオンユニホームこのユニホームを誇らしく今日勝つこ