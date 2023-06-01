若者のアイデアを企業が形にする、新しい地方創生が福岡で始まっています。福岡市内で行われた「お酒学」と題した試飲ありのユニークな講義。飲食店向けに酒の卸を行う企業が企画をしましたが、講義を提案したのは地元の大学生と、地元銀行の人事部で働く若手行員です。福岡銀行人事部・河野浩樹さん：企業に居慣れてくると脳が縮まってくる。「こういう発想ってダメだろうな」というバイアスがかかっているということに、改めて考