きょうの為替市場はドルの戻り売りが優勢となる中、ユーロドルは１．１５ドル台に上昇している。一時１．１５４０ドル近辺まで上昇。本日の２１日線が１．１５５５ドル付近に控えている。 アナリストによると、ユーロドルの上昇は限定的に留まる可能性があると指摘している。ホルムズ海峡で再びエネルギーが自由に流れるようになるまで、投資家は恐らく自信を持って強いユーロに賭けることを再開し