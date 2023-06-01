２５日、会沢県の国家級無形文化遺産「斑銅制作技術」伝習館で、息子に銅器の打ち方を教える張氏斑銅第１３代継承者の張偉（ちょう・い）さん。伝習館は会沢古城の清・康熙年間創建の江西会館（別名万寿宮）内にある。（会沢＝新華社記者／張鋮）【新華社曲靖3月31日】中国雲南省曲靖市会沢県は、歴史的価値の高い都市「国家歴史文化名城」に指定され、中心市街地には100余りの会館（同郷人や同業者が宿泊や情報交換など