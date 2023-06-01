◆米大リーグブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、本拠でのロッキーズ戦で２試合連続アーチを放ち、日米通算２５０本塁打を達成した。同戦に「７番・三塁」で出場。９回１死で中堅左のフェンス上部への打球を放ち、一度は三塁打となったが、審判団のリプレー検証で本塁打判定に覆った。また、巨人時代のチー