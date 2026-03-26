黒は無難で安心感があるからつい手に取ってしまうけれど、ちょっぴりマンネリを感じることも。そんなときに試してみたいのが「ブラウンコーデ」。黒ほど強くならず、装いにトレンド感とやさしいニュアンスを添えてくれるのが魅力です。【グローバルワーク】には、40・50代にもなじむブラウンアイテムが多数揃っている様子。着こなしを新鮮にアップデートする、おしゃれ見えコーデのポイントをご紹介