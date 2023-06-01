ポルトガル１部スポルティングのＭＦ守田英正（３０）が、英プレミアリーグのトットナム、フルハムなどの獲得リストに入っていることが３１日、わかった。今季限りでスポルティングとの契約が切れ、獲得には移籍金がかからない。プレミアを始め、欧州の数々のクラブがその動向を注視しているという。守田は森保ジャパンの英国遠征メンバーからは漏れたが、今季スポルティングで公式戦３８試合に出場（０得点３アシスト）。チー