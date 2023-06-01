「ながらスマホ」は1万2000円、「イヤホンの使用」は5000円、「2人乗り」は3000円、「歩道の通行」（※例外あり）は6000円。4月1日からは、こういった違反に「反則金」を科す可能性がある自転車のいわゆる「青切符」がスタートします。では、どんなケースで青切符を切られるのか。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。◇まず自転車の「青切符」、青い「反則告知書」で処理することから「青切符」なんですが、