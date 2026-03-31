25-26シーズンの夏の移籍市場ではスウェーデン代表のアレクサンデル・イサクとともに目玉補強としてリヴァプールにやってきたドイツ代表のフロリアン・ヴィルツ。多くのクラブがレヴァークーゼン時代のヴィルツに注目しており、獲得に手を挙げたが、実際に引き抜きに成功したのは1億1600万ポンドの高額な移籍金を支払ったリヴァプールだった。しかし、大きな期待とは裏腹に初挑戦となったプレミアリーグはここまで27試合で4ゴール3