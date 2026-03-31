プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するオランダ代表ネイサン・アケに移籍の可能性が浮上している。チェルシーユース出身のアケはトップチーム昇格後、複数のクラブを渡り歩き、2017年にボーンマスに完全移籍。その3年後にシティに加わっており、ここまでCBと左SBの2つのポジションをこなすDFとしてチームに貢献している。ただ、完全な主力というわけではなく、契約も来季限りであることから、退団が近づいていると予想