6月からの開催が予定されているW杯だが、そのチケットの値段が高いと話題になっている。『BBC』によると、イングランド代表のグループステージで最も安いチケットは167ポンド、日本円にして約3万5000円。高額すぎるという声もあり、FIFAはより手軽な45ポンド(約9,400円)のチケットの導入を決めたという。ただ、これは全サポーターが購入できるわけではなく、W杯出場権を獲得した国の「熱心なサポーター」の一部にのみ、この価格が