箱根ガラスの森美術館は、所蔵作品展「ヴェネチアン・グラスでみせる驚異の部屋 〜世界の創生〜」を、2026年4月18日より開催する。■所蔵作品展：ヴェネチアン・グラスでみせる驚異の部屋 〜世界の創生〜15世紀後半、イタリアの諸侯や貴族たちは、ヴェネチア経由の東方貿易によって得た、ヨーロッパ以外の動植物や鉱石、工芸品などを納めた博物陳列室を作るようになります。やがて、ドイツを中心にヨーロッパ中で陳列室が流行する