愛知県を中心に岐阜、三重など東海や近畿あわせて5県におよそ100店舗を展開するスーパー「カネスエ」がリブランディングします。 【写真を見る】テレビCM出演の三重出身・宮粼優さん、CMソング担当のMs.OOJAさんも登壇東海地方を中心に約１００店を展開するスーパー「カネスエ」がリブランディング発表会 3月31日の発表会では「生活を豊かにするスーパーを目指す」として、新し