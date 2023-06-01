自動車部品大手デンソーの林新之助社長は３１日、半導体大手ロームに対する買収提案について「相乗効果が大きい」と述べ、実現に意欲を示した。デンソーはこの日、２０２６〜３０年度の中期経営計画を公表し、半導体事業を強化する方針を示した。記者会見した林氏は、ロームは営業面の信頼や顧客ネットワークに強みがあると評価し、「技術やものづくりの考え方に親和性がある」と強調した。デンソーは中期経営計画で、３０年