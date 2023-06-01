離婚後も父親と母親の両方が子どもの親権を持つことができる「共同親権」を盛り込んだ改正民法が、4月1日から施行されます。これまでの民法では、離婚後は両親のどちらか一方が未成年の子どもの親権をもつ「単独親権」のみでしたが、1日に施行される改正民法では、両親の双方が親権を持つ「共同親権」を選択することが可能になります。離婚の際、両親が話し合い、単独親権か共同親権かを決めますが、意見が対立した場合は、家庭裁